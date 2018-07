Toegang naar noodwaterput verlegd 23 juli 2018

02u36 0

Boeren die water uit de bezinkingsput achter het gemeentehuis halen, moeten dat voortaan aan de kant van de Krekebekestraat doen. Zo hoeven de tractoren met water niet meer door het centrum te rijden.





Oppositiepartij N-VA bracht eerder de kwestie onder de aandacht door een eventuele nieuwe pomplocatie voor te stellen aan het nieuwe containerpark, maar de situatie is sinds het ingaan van het captatieverbod veranderd. Er mag geen druppel meer getrokken worden uit het wachtbekken, noch uit de Krekebeek. Als noodoplossing krijgen Kortemarkse landbouwers nu - net als vorig jaar - toelating om water te pompen uit de oude bezinkingsput van Talpe. Al is de route erheen veranderd. "We hebben een stuk begroeiing gerooid aan de verste oever", legt burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) uit. "Dus de toegang is niet langer via de parking van het gemeentehuis, maar wel via de Krekebekestraat, vervolgens langs de werfweg van het nieuw aan te leggen fietspad en ten slotte door een stukje weide van de gemeente. Zo levert dit een pak minder hinder op voor de omgeving." Het voorstel van N-VA om de put naast het containerpark te vullen ziet het gemeentebestuur echter niet zitten, ook niet op lange termijn. "Het bekken is te klein, we vrezen verkeersproblemen en je kunt niet zomaar een leiding leggen in het midden van een beek onder de spoorweg." (SVR)