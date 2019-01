Toch groen licht voor installatievergadering in januari Sam Vanacker

17u40 0 Kortemark Woensdagochtend heeft Kortemark dan toch groen licht gekregen voor de installatie van de gemeenteraad op 14 januari, ondanks het feit dat oppositiepartij Content nog een beroepsprocedure lopen heeft bij de Raad van State omtrent de zetelverdeling.

Even zag het er naar uit dat de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad niet voor in januari zou zijn aangezien Content zich niet neerlegt bij de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de zetelverdeling in Kortemark. Maar inmiddels kreeg de gemeente toch bevestiging dat de installatie van de raad kan doorgaan.

“Het Decreet Lokaal Bestuur heeft volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur nooit de intentie gehad om de installatie van de nieuwe gemeenteraden te bemoeilijken”, zegt gemeentesecretaris Sara De Meyer. “Aangezien de zetelverdeling tussen Content en N-VA in eerste aanleg niet gewijzigd werd door de Raad Voor Verkiezingsbetwistingen is het bezwaar dat Content indiende bij de Raad Van State niet van opschortende aard. In dat geval moet volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur de nieuwe gemeenteraad wel degelijk geïnstalleerd worden.”

Als de klacht van Content omtrent de resultaten van de verkiezingen door de Raad van State binnen de zestig dagen echter alsnog gegrond verklaard wordt, kan de samenstelling van de gemeenteraad in principe toch nog wijzigen in een latere fase.