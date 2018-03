Tienduizend euro subsidies voor basisschool Elle 27 maart 2018

De Vlaamse Overheid heeft in januari en februari ruim 31 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en het gesubsidieerd onderwijs. Voor onze provincie gaat het om zo'n drie miljoen euro. Ongeveer twee derde daarvan gaat naar nieuwbouwprojecten, terwijl de rest naar renovaties of kleinere dringende ingrepen gaat. Zo werd er voor de vrije basisschool Elle 10.814,65 euro uitgetrokken voor de vervanging van een verouderde verwarmingsketel. (SVR)