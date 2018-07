Tennisclub Zarrenhof viert 50 jaar 17 juli 2018

Tennisclub Zarrenhof bestaat 50 jaar en mag zich voortaan een 'Koninklijke Vereniging' noemen. Naar aanleiding van dat jubileum werden alle leden en bestuurleden getrakteerd op een feestelijke receptie na afloop van het jaarlijkse clubkampioenschap. Sportschepen Stefaan Vercooren (Open Vld) had tijdens die receptie een verrassing in petto voor de leden. In de loop van het voorjaar van 2019 komt er verlichting op de twee tennisterreinen van de club.





Zarrenhof zag z'n ledenaantal de laatste jaren trouwens fors stijgen en telt nu een kleine zeventig leden.











(SVR)