Te snel gereden omdat schoolbus zoon niet kwam ophalen JHM

18 februari 2019

13u33 0 Kortemark Een man uit Kortemark moet van de politierechter in Veurne een verkeerscursus volgen nadat hij 85 per uur reed in Edewalle. B.C. voerde zijn zoontje naar school omdat de schoolbus niet was komen opdagen.

De man werd op 26 oktober vorig jaar met 85 kilometer per uur geflitst in Edewalle. “Normaal gaat mijn zoontje met de schoolbus naar school, maar die ochtend bleven we vruchteloos wachten op de bus”, sprak B.C. “Bleek dat er een nieuwe regeling was en ze hem daardoor niet zouden ophalen. Ik had als zelfstandige om 9 uur nog een dringende afspraak en heb mijn zoontje toch nog zo snel mogelijk naar school willen voeren.” De politierechter toonde begrip en gaf hem een verkeerscursus.