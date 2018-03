Stroompanne na ruzie thuis 31 maart 2018

Heel wat gezinnen in Edewalle nabij Kortemark zaten gisterenochtend vroeg een tijdlang zonder stroom. Oorzaak was een 23-jarige man die rond 4 uur donderdagnacht tegen een elektriciteitskast reed, nadat hij uit de bocht ging ter hoogte van het kruispunt met de Pereboomstraat. Niet alleen zat de ganse buurt zonder stroom, ook de verkeerslichten op de kruispunten vielen uit. Het duurde een tweetal uren eer alles hersteld was. De jongeman bleek bovendien te veel te hebben gedronken. Hij mag het later uitleggen in de politierechtbank. (JHM)