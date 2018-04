Straks camera aan station 19 april 2018

Er komt een camerabewakingssysteem aan het station. Dat werd maandag beslist op de gemeenteraad. "Af en toe is het stationgebouw het mikpunt van vandalen", aldus burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld). "Met een camera hopen we daar verandering in te brengen." Wanneer de camera's precies geïnstalleerd worden is nog niet duidelijk. "In principe zouden we binnen in het gebouw morgen al een camera kunnen hangen", reageerde gemeentesecretaris Sara De Meyer op een vraag van raadslid Mark Pollentier (N-VA). "Wat de buitenkant betreft moeten we eerst overleggen met de NMBS, dus dat zal wat meer tijd vergen." Voor de aankoop van het systeem gaat het gemeentebestuur in zee met Kortrijk, aangezien andere ICT-aankopen eerder ook al gebeurden via een raamcontract met die stad. (SVR)