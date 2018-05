Straatverlichting brandt overdag 02 mei 2018

02u23 0

Gemeenteraadslid Filip Daem (N-VA) uit Wevelgem meldt op Facebook dat er al enkele dagen straatverlichting overdag brandt. "Het is sinds zaterdag zo, de lichten beginnen in de namiddag of vooravond al te branden", bevestigt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). "We namen al contact op met netbeheerder Infrax", aldus Seynhaeve. "Er is iets mis met de netsturing. Dat is niet enkel in Wevelgem zo, maar ook in andere gemeenten. Ik heb alvast weet van Hooglede en Kortemark", zegt Joost Cuvelier van Infrax. "We gaan het vandaag verder onderzoeken en zo snel mogelijk oplossen." (LPS)