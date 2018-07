Stemmen op naam voor stationsproject 16 juli 2018

De gemeente en het Sociaal Huis zijn op zoek naar een naam voor het sociaal project dat kort geleden opgestart werd in het station van Kortemark. In samenwerking met Tordale en Sint-Jan de Deo worden er elke donderdag in de voormalige loketruimte van het station eenvoudige taken uitgevoerd door personen met een beperking. De locatie wordt inmiddels steevast de 'Stationshub' genoemd, waarbij de engelse term 'hub' vooral verbinding moet benadrukken. Er zijn vijf namen in de running voor het sociaal project, met name AlteGare, De Leute, De Passant, Stoasje en Te Gare. Stemformulieren zijn beschikbaar in het gemeentehuis, de bibliotheek, de cultuurdienst, het Sociaal Huis en in de Stationshub. Stemmen kan tot 31 juli. (SVR)