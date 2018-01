Staatsbaan afgesloten door brandende mesttruck 02u34 0

De Staatsbaan in Handzame was gisterochtend een uur lang afgesloten door een brand in een rijdende truck. De vrachtwagen was geladen met twee containers waarin mest was opgeslagen. Wellicht door zelfontbranding vatte die mest plots vuur. De 44-jarige trucker uit Koekelare had niets in de gaten en vervolgde zijn weg langs de N35 richting Diksmuide. Een vrouw reed toen al kilometers lang achter hem en deed verwoede pogingen om J.D. te doen stoppen. Al van in Lichtervelde belde de vrouw de politie. Pas in de Staatsbaan, op het kruispunt met de Aarsdamstraat, kon de politie de truck stoppen. De brandweer bluste de brandende mest. Daarvoor moest de drukke Staatsbaan volledig afgesloten worden. Na de bluswerken kon de trucker zijn weg hervatten. (JHM)