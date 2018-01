Sportraad zoekt verdienstelijke sporters 02u35 0

De sportraad huldigt op vrijdag 9 maart de meest verdienstelijke Kortemarkse sportlui van 2017 in CC De Beuk. Naast de gebruikelijke huldiging van de sportlaureaten en de verkiezing van de sportvrouw en sportman van het jaar worden ook de recreatieve G-sportlaureaten, de sportverdienstelijke personen (25 en 50 jaar) en een beloftevollevolle jongere (jonger dan 18) gehuldigd. Wie iemand kent die in aanmerking kan komen voor een van deze categorieën, kan contact opnemen met de gemeentelijke sportdienst via sport@kortemark.be. Kandidaturen worden aanvaard tot 1 februari. (SVR)