Socialisten trekken met 'Content' naar kiezer 04 april 2018

02u37 0

De Kortemarkse sp.a trekt naar de kiezer onder de lijstnaam 'Content'. Lijsttrekker wordt huidig sp.a-gemeenteraadslid Tim Deweerdt.





Lokaal sp.a-voorzitter Frank Rondelez wordt lijstduwer.





"Omdat niet al onze kandidaten een verleden hebben bij sp.a en als onafhankelijke kandidaat op onze lijst staan, zal niet onder de vlag van sp.a naar de verkiezingen worden getrokken", legt Deweerdt uit. "Met 'Content' benadrukken we dat we staan voor een positief verhaal en dat we tegen verzuring en het verspreiden van onvrede zijn.





Verder betekent 'content' ook letterlijk 'inhoud'. Die inhoud zullen we samen invullen. Onze twee grootste speerpunten worden enerzijds mobiliteit, met aandacht voor de zachte weggebruikers en anderzijds leefomgeving. We willen een groene leefomgeving waar kinderen zorgeloos kunnen spelen."





Content hoopt straks minstens twee zitjes in de gemeenteraad te veroveren. (SVR)