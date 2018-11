Snoept Content zetel af van N-VA? Mogelijk hertelling stemmen nodig 27 november 2018

02u24 0 Kortemark Kaapt de Kortemarkse lijst Content alsnog een zetel weg van N-VA? De Raad voor Verkiezingsbetwistingen wil nagaan of er een hertelling van stemmen nodig is.

Eén stem: dat was het verschil tussen Content (859) en N-VA (860). Die ene stem maakte ook het verschil tussen een extra zetel in de gemeenteraad. N-VA klokte af op twee, Content bleef steken op één zitje. Al is niet zeker of dat ook zo blijft. Content stapte naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en argumenteerde dat er in een van de vijf telbureaus een twijfelachtige stem voor N-VA onterecht als geldig werd beoordeeld. "De Raad voor Verkiezingsbetwistingen liet weten dat ze ons bezwaar zal behandelen", zegt Content-kopman Tim Deweerdt. "We hopen dat er een hertelling komt van het bewuste bureau. We sturen niet noodzakelijk aan op een volledige hertelling, al kan dat wel een mogelijk gevolg zijn. Als men beslist om de bewuste stem ongeldig te verklaren, komt het aantal stemmen voor beide lijsten op 859. Dit heeft gevolgen voor de zetelverdeling, omdat dan het aantal voorkeurstemmen doorslaggevend is. Ann Devisschere van Content zou dan recht hebben op die tweede zetel, omdat zij 281 stemmen haalde tegenover 145 voor Veerle Vanslembrouck van N-VA." N-VA-lijsttrekker Mark Pollentier ligt er naar eigen zeggen niet wakker van. "Stel dat het effectief tot een hertelling komt en dat alle dubieuze stembiljetten herbekeken worden. Dan lijkt de kans me groot dat er ook twijfelachtige biljetten opduiken met stemmen voor Content. Dan zullen die ook ongeldig worden verklaard en staan we allemaal weer even ver. Mij lijkt deze procedure vooral een verspilling van tijd en moeite." De Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandelt het dossier op 17 december in Brussel. De uitspraak volgt kort daarop. (SVR)