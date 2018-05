Slecht weer speelt tweede 'Putten vol Pit' parten 14 mei 2018

Kortemark De tweede editie van 'Putten vol Pit' op en rond het wachtbekken was geen onverdeeld succes.

Zondagnamiddag hield Kortemark het weliswaar droog, maar slechts een fractie van het volk van vorig jaar kwam opdagen. Aan het aanbod zal het alvast niet gelegen hebben. Een greep uit de activiteiten: kano- en pedalovaren, gocarts, kindertheater, een blotevoetenpad en een hindernissenparcours. Het geplande waterpistooltjesgevecht werd echter afgelast. "Het weer heb je spijtig genoeg niet in handen", horen we bij diensthoofd Vrije Tijd Eva Vanhuyse. "Veel mensen hebben door het regenweer van deze ochtend ongetwijfeld andere plannen gemaakt. Anderzijds speelt ook het feit dat het vandaag Moederdag is niet in ons voordeel. Wel handig dat de wachtrij voor het kajakken zo klein is, niet?" (SVR)