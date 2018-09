Slapen in bushokje 06 september 2018

Een voorbijganger heeft dinsdag de politie gebeld toen hij een levenloze man had zien liggen in een bushokje langs de Esenstraat. Toen de politie aankwam, bleek het om een landloper te gaan die gekend is bij de politie. De man lag te slapen naast een winkelkarretje met al zijn hebben en houden in. (JHM)