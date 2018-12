Septem Viri herdenkt Marc Vandenberghe met muziek, drank en eten Sam Vanacker

10 december 2018

16u03 0 Kortemark Op donderdag 13 december is het precies een jaar geleden dat Marc Vandenberghe de strijd verloor tegen pancreaskanker. Om de herinnering aan de bourgondiër pur sang levendig te houden, organiseert vocaal ensemble Septem Viri straks ‘Berghe’s Avond’ in Wijn-en whiskyhuis Sint-Antonius in Werken.

Wijlen Marc Vandenberghe was behalve de uitbater van Wijn- en whiskyhandel Sint-Antonius ook een begenadigd whiskykenner en allround fijnproever. De a capella groep Septem Viri was kind aan huis in het café en ter gelegenheid van de eerste verjaardag van zijn overlijden herdenken ze Marc Vandenberghe in stijl, met muziek, drank en hapjes.

De avond wordt afgetrapt in de kerk van Werken met een a capella concert om 19 uur. Daarna wordt er in het café en in de naastgelegen winkel een aperitiefje voorzien. Een foodtruck zorgt voor een hapje en een dessert. Een all-in kaart kost 33 euro, voor een (steun)kaart voor het concert betaal je 10 euro. Kaarten zijn te koop bij Wijnhandel Sint-Antonius of op 051/56.64.50. De opbrengst gaat naar Palliatieve Zorg De Mantel.