Scoutsmeisjes starten jeugdwerking voor jongeren met beperking 28 augustus 2018

02u47 0 Kortemark Een enthousiast groepje oud-leidsters van de scouts start op 9 september met een Akabe-werking. Dat is een tak binnen de scouts voor jongeren met een fysieke of mentale beperking.

Tot op heden bestond zo'n Akabe-werking - een afkorting van 'Anders Kan Best' - niet in de omgeving van Kortemark. "De dichtstbijzijnde Akabegroepen bevinden zich in Roeselare en Gistel, dus op dat vlak zitten we al goed", legt Melissa Pauwelyn uit. Zij vormt samen met Fien Vercaigne, Axelle Serreyn, Lotte Claerhout, Celien Eeckhout en Elien Mol de leiding van de nieuwe scoutsgroep.





"Het idee ontstond begin dit jaar toen we een aanvraag kregen van een mama van iemand met een beperking", gaat Melissa verder. "We zijn zowat aan het einde van onze carrière binnen de reguliere scoutswerking en beslisten dat we mensen met een beperking ook de kans willen geven om te proeven van het jeugdbewegingsleven. Bovendien hebben we sinds het verdwijnen van de Troubadours (een onafhankelijke jeugdbeweging die een paar jaar geleden een stille dood stierf - red.) een lokaal op het gelijkvloers van het jeugddorp op overschot, inclusief aangepast sanitair." Melissa werkt bovendien als leerkracht in het buitengewoon onderwijs, terwijl vier andere leidsters ook in het onderwijs staan.





Het startschot van Akabe Kortemark wordt gegeven op 9 september. Voorlopig enkel met jonggeren tussen 12 en 18 jaar. Alle info op www.scoutskortemark.be/takken/akabe. Op dit moment zijn al vier jongeren ingeschreven. (SVR)