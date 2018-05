Schuur met hout deels uitgebrand 14 mei 2018

De brandweer werd zaterdag rond 18 uur opgeroepen voor een brand in een schuur in de Doornstraat in Kortemark. Door zelfontbranding van snoeihout was namelijk brand ontstaan. Doordat er heel wat hout lag opgeslagen in de schuur, breidde de brand zich snel uit. De schuur liep zware schade op, maar de brandweer kon wel voorkomen dat de hele schuur platbrandde. Er vielen geen gewonden. (BBO)