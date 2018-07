Schepen raadt boeren aan om schattingscommissie te contacteren 19 juli 2018

Schepen van Landbouw Karolien Damman (CD&V) raadt landbouwers aan om niet te wachten met het contacteren van de schattingscommissie bij schade aan de teelt. "Er gaan nog te veel landbouwers van uit dat men enkel de schattingscommissie kan laten komen als er sprake is van een erkende landbouwramp, maar dat klopt niet. Zo kan het verslag van de schattingscommissie bijvoorbeeld ook gebruikt worden bij de belastingsaangifte. Als de droogte dan later als ramp erkend wordt, kunnen de verliezen bovendien gecompenseerd worden door het rampenfonds. Iedere landbouwer heeft er dus alle belang bij om de schattingscommissie te laten komen. Dat kan via het nummer 051/56.81.21 of via mail landbouw@kortemark.be. (SVR)