Samen soep maken van voedselresten op Irie Vibes 30 juni 2018

02u42 0

De zeventiende editie van het Irie Vibes Roots Festival in Kortemark vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 juli op de weide ter hoogte van Koekelarestraat 16. Net zoals vorig jaar gaan de deuren op donderdag gratis open voor het Kortemarkse publiek. Op de affiche is er dit jaar bijzondere aandacht voor Belgisch talent in de genres roots en reggae, dub, ska en wereldmuziek. Er wordt opnieuw zwaar ingezet op ecologie met herbruikbare bekers, een mobiele waterzuiveringsinstallatie, zakasbakjes, gratis kraantjeswater en duurzame versiering. Op donderdagavond is er zelfs een lokale versie van de 'World Soup Day', waarbij het publiek uitgenodigd wordt om samen met chef-kok Nicolas Decloedt voedselresten fijn te hakken en er soep van te maken. Ten slotte is er ook aandacht voor het sociale luik door de samenwerking met zowel vzw 't Schoederkloptje als met de bewoners van het asielcentrum in Poelkapelle. Tickets en info zijn te vinden op de website www.irievibes.be (SVR)