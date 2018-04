Ruim vijfhonderd man eet kip tegen kanker 17 april 2018

Het achtste jaarlijkse kipfestijn van Kortemark Komt Op Tegen Kanker is een enorm succes geworden. De kaarten gingen razendsnel de deur uit en het evenement in OC De Kouter was enkele weken op voorhand al compleet uitverkocht. 533 volwassenen en 15 kinderen genoten er van een aperitief, kip met groentjes en frietjes en als afsluiter een ijsje. De organisatie laat weten dat ze alle aanwezigen, sponsors en sympathisanten hartelijk danken voor het geslaagde feest.





(SVR)