Rocken voor de Fillippijnen

01 december 2018

Tussen kerst en nieuw pakt vzw Cadaatan traditiegetrouw uit met een avondje rock voor het goede doel. De negende editie van rock-en bluesfestival Krekerock vindt plaats op vrijdag 28 december in OC Hansam in Handzame. Headliner op de affiche dit jaar is Dire Straits tribute band Boom, Like That!. Verder staan ook Sister May, Ed & The Gators en Black Mirrors er op het podium. De opbrengst van het festival gaat naar ontwikkelingshulp voor het Fillipijnse eiland Cebu.

De deuren van OC Hansam gaan open om 18.30 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en zijn verkrijgen in café Delirium, Rojo, Frituur Shelly’s (Handzame), ‘t Oud Cortemarck, Breughel (Kortemark), De Piraat (Lichtervelde), Drums & Co (Gits), Top Disc (Torhout), De Blaaspijp (Koekelare), De Weunwaegne (Staden) en café Sint-Cecilia (Ichtegem). Ze zijn ook online te bestellen via krekerock@hotmail.com. Aan de deur betaal je 14 euro.