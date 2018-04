Rik en Jean-Pierre kampioenen bij Markhove Kraaiers 05 april 2018

De Markhove Kraaiers hebben hun kampioenschap hanenzetten gehouden. In reeks 1 ging de titel naar Rik Mommerency, die het haalde van Marc Van Belle en Mathias Devaere. In reeks 2 was de eer voor Jean-Pierre Bruneel. Ereplaatsen waren er voor Monique Dieussaert en Gerard Degraeve. Achteraf was er nog een gezellig samenzijn in hun lokaal Shelly's in de Kronevoordestraat in Handzame.