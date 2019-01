Rijverbod omdat sollicitant zich overslaapt bij vriendin JHM

28 januari 2019

14u17 0 Kortemark Een jongeman uit Torhout moet verschillende weekends lang een rijverbod uitzweten nadat hij veroordeeld werd door de politierechter in Veurne. Vorig jaar werd M.V. geflitst aan 122 kilometer per uur waar hij 70 mocht in de Torhoutstraat in Kortemark.

De man verklaarde dat hij te laat zou zijn voor een sollicitatie in Zedelgem en daarom zo snel reed. “Euh, dat moet je me toch eens uitleggen, want je komt van Torhout, je was op weg naar Zedelgem en je bent geflitst aan de andere kant in Kortemark?” wilde de politierechter weten. “Wel, eigenlijk was ik blijven slapen bij mijn vriendin in Diksmuide en ik had me daar wat overslapen.” De politierechter moest glimlachen. “Ah, het was de liefde dus! Weet wel dat dit een zeer gevaarlijke baan is om zo hard te rijden.” De man kreeg 704 euro boete en 44 dagen rijverbod, telkens de helft met uitstel. Het rijverbod wordt uitgevoerd tijdens de weekends.