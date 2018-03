Rijverbod en werkstraf na dronken rit op kerstavond 20 maart 2018

Een 54-jarige man uit Kortemark moet een werkstraf van 100 uren vervullen nadat hij in dronken toestand achter het stuur betrapt werd. P.C. reed op kerstavond 2016 dronken in zijn wagen naar huis komende van café De Gouden Leeuw in Kortemark. De agenten volgden hem omdat hij op de weg zwalpte en zagen hem richting Handzame rijden. Daar stapte hij uit en strompelde hij zijn oprit op. Maar P.C. werd niet onderworpen aan een ademtest. "En dus vragen we de vrijspraak. De agenten vergisten zich: het was zijn vriend die reed. Hij niet. Het was bovendien erg donker op zijn oprit, de agenten konden onmogelijk gezien hebben dat hij strompelde." De rechter veroordeelde P.C. toch, ook al omdat hij in 2015 al eens veroordeeld werd voor dronken rijden. P.C. kreeg ook 90 dagen rijverbod. (JHM)