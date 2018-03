Rechtzetting 29 maart 2018

In de krant van woensdag 28 maart verscheen een artikel over een rechtszaak naar aanleiding van belaging van een rallypiloot uit Nieuwpoort. In het artikel stond dat het slachtoffer de nieuwe vriend is van de voormalige partner van de beklaagde. Dat klopt echter niet. Het slachtoffer van de belaging is een ex-werknemer van de beklaagde uit Kortemark. Ook een ex-werkneemster werd belaagd en stelde zich burgerlijke partij. (BBO)