Rattenplaag treft nieuwe wijk achter kinderopvang 22 augustus 2018

02u28 0 Kortemark In de nieuwe wijk achter kinderopvang Ziezazo in Zarren blijken de bewoners met opvallend veel ratten te kampen.

Volgens een buurtbewoonster zijn er nagenoeg wekelijks dode ratten te vinden in de openbare grasperkjes in de wijk. In het gras achter de uitgebrande ruïne van de oude loods aan de Jerome Debouttestraat lagen er maandag vier half aangevreten rattenkarkassen. Het was buurtbewoonster L.V. die de kwestie aankaartte. "Ik woon hier nu anderhalf jaar en we blijven dode ratten ontdekken in de buurt. Ik heb twee zoontjes van 9 en 12. Telkens als ze willen voetballen in het gras, komen ze me vertellen dat er weer één ligt."





Nest

"Ik weet niet waar ze vandaan komen of aan wat ze gestorven zijn, maar volgens mij heeft het wat te maken met die ruïne hiernaast. Daar moet een nest zitten. In mijn tuin heb ik er nog geen last van gehad, maar aangenaam is anders."





Een andere buurtbewoner vertelt dat hij enkele maanden geleden last had van ratten onder zijn tuinhuis. "Ze zijn een plaag in de buurt. Het nest onder mijn tuinhuis is inmiddels wel uitgeroeid, maar nog altijd zie ik er af en toe eentje passeren. Levend en wel." Het probleem werd inmiddels gemeld aan de milieudienst.





"We sturen er de gemeentelijke rattenvanger op af, zoals altijd in zulke gevallen", reageert burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld), die geen weet had van een specifiek probleem in die omgeving. "Vat krijgen op de verspreiding van ratten is niet eenvoudig, maar we doen ons best." (SVR)