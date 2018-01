Raam ingegooid 31 januari 2018

In de Spanjaardstraat in Kortemark hebben bewoners maandagavond bij hun thuiskomst om 17.30 uur vastgesteld dat er vermoedelijk geprobeerd werd om in te breken. De daders hadden een raam ingegooid, maar in de woning leek niets doorzocht of gestolen. Het is dan ook niet duidelijk of de inbrekers binnen geweest zijn. Het labo van de politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (JHM)