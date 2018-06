Raadslid moet burgemeester 1.000 euro schadevergoeding 26 juni 2018

02u42 0

Voormalig OCMW-voorzitter en huidig raadslid Rita Tyvaert moet een schadevergoeding van 1.000 euro betalen aan burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld). Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Veurne beslist. Ze werd veroordeeld omdat zij stevige beschuldigingen formuleerde tegen de burgemeester in haar boek. "Mijn goede faam als advocaat en burger zijn aangetast", reageert Toon Vancoillie. "Eindelijk wordt er een halt toegeroepen aan de vele verwijten die mevrouw Tyvaert haar meent te mogen permitteren." De rechter velt evenwel geen oordeel over de politieke aantijgingen en zegt dat de vordering wegens laster en eerroof niet ontvankelijk is. "Dat verrast mij, want de discussie voor de rechtbank ging niet over de inhoud van de politieke rechten. Het ging over de vraag of je een collega-politicus zomaar een gangster en misdadiger mag noemen. Ik zal dan ook hoger beroep tegen dit vonnis aantekenen en ik vertrouw erop dat het hof van beroep in Gent zal oordelen dat mevrouw Tyvaert als gemeenteraadslid te ver gaat in haar verwijten." Rita Tyvaert legde de voorbije jaren diverse klachten neer tegen de burgemeester, onder meer bij de gouverneur. Nooit werd Vancoillie daarbij iets ten laste gelegd. (BHT)