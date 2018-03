Raadsleden komen niet op bij gemeenteraadsverkiezingen: "Er wordt altijd ruzie gemaakt" 16 maart 2018

02u33 0 Kortemark Geert Vercruysse (N-VA) en Isabelle Doom (onafhankelijk) komen niet meer op bij de verkiezingen in oktober. Beide oppositieraadsleden kunnen zich naar eigen zeggen niet verzoenen met hoe er in Kortemark aan politiek gedaan wordt.

Geert Vercruysse (55), sinds 2012 fractieleider en voorzitter van de Kortemarkse N-VA, verwoordt het als volgt: "Ik ben altijd een positief ingesteld mens geweest en ik probeerde de voorbije jaren constructief oppositie te voeren. Daar ben ik niet voldoende in geslaagd en ik kan me niet meer vinden in hoe de Kortemarkse N-VA aan politiek doet. We zouden moeten opbouwend zijn in plaats van altijd maar af te breken. Misschien dat de meerderheid dan ook beter zou luisteren. Met altijd maar ruzie maken is niemand gebaat." Zijn collega N-VA-raadslid Mark Pollentier wou geen commentaar geven op het nieuws.





Naast Vercruysse kondigde ook onafhankelijk raadslid Isabelle Doom, die in 2012 met het inmiddels opgedoekte Samen Sterk opkwam, haar afscheid aan. Ook zij vindt dat er te vaak op de man gespeeld wordt, waardoor de essentie van de politiek al te vaak ver te zoeken is. Daarnaast speelt het feit dat ze onlangs van job veranderde een rol in haar beslissing. (SVR)