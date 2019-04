Raad van State bevestigt zetelverdeling, stemmen worden niet herteld: “Dat één stem zo’n rol heeft gespeeld, zorgt voor een zure nasmaak” Timmy Van Assche

09 april 2019

22u12 0 Kortemark De Raad van State bevestigt de huidige zetelverdeling van de gemeenteraad. Er komt dus geen hertelling van de stemmen. De klacht van de partij Content tegen één mogelijk ongeldige stem (die wel een verschil zou maken) werd afgewezen. Daardoor blijft Content steken op één zitje in de gemeenteraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober behaalde het progressieve Content 859 stemmen, ééntje minder dan N-VA. Content behaalde daarmee één zetel in de gemeenteraad en N-VA twee. Content trok naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en vervolgens naar de Raad van State, omdat er volgens de partij een kruisje stond naast de naam van een kandidaat van N-VA dat daar niet hoorde te staan. “Onze reden om de procedure op te starten, werd door de Raad van State bevestigd, maar toch oordeelde de Raad dat de stem geldig blijft”, vertelt Content-raadslid Tim Deweerdt. Bijna een half jaar na de verkiezingen is de zetelverdeling nu definitief. Ann Devisschere zal die felbegeerde tweede zetel voor Content niet kunnen innemen, Veerle Vanslembrouck van N-VA blijft wel op post.

“Zuur”

“Dat één stem zo bepalend is geweest, zorgt voor een zure nasmaak van een al bij al positief verkiezingsresultaat”, vervolgt Deweerdt. “Onze mensen trekken zich op aan de bemoedigende woorden van heel veel inwoners. Ik blijf als enige Content-raadslid opkomen voor een sociale en duurzame gemeente. Tevens wens ik de collega-raadsleden en lokale politici, ook die van N-VA, te danken voor hun begripvolle houding tijdens de afgelopen procedure.”

“Enthousiasme blijft”

Het enthousiasme van de bestuursploeg van Content werkt aanstekelijk, zo stelt althans Deweerdt. “De afgelopen verkiezingen zijn pas het begin van een verhaal. Met het volgende hoofdstuk wordt niet gewacht tot de volgende verkiezingen. Het creëren van een draagvlak voor beleidsbeslissingen die een vooruitgang beteken voor de inwoners, is een belangrijke missie. Daar is inzet en geduld voor nodig. En mensen die liever scoren voor anderen dan voor zichzelf. Problemen zijn er niet om in de politieke spotlights te staan, maar om opgelost te worden. Hopelijk is de betwiste stem niet meer het belangrijkste gespreksonderwerp, maar wel wat we kunnen doen voor de tevredenheid van de inwoners. We willen ervoor zorgen dat de gemeente op vlak van mobiliteit, sociaal beleid en ecologie een versnelling hoger schakelt.”