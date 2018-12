Prof bij Buffalo's, jeugdtrainer in Handzame Brecht Dejaegere traint samen met broer Stijn de u15 Sam Vanacker

01 december 2018

00u00 1 Kortemark Ondanks zijn drukke agenda als middenvelder bij KAA Gent is Brecht Dejaegere (27) bijna elke week te vinden op het terrein van NSVD Handzame, waar hij samen met broer Stijn (24) de U15 traint. Wij gingen met hen een balletje trappen.

"Jongens, het is de laatste training van het seizoen en dus shotten jullie vandaag voor snoep. Enkel en alleen als je een opdracht met succes volbracht hebt, mogen jullie om snoep komen. Als we iemand betrappen op valsspelen, dan gaat alle snoep terug mee naar huis met Stijn en ik." Aan het woord is Brecht Dejaegere, behalve profvoetballer ook jeugdtrainer in de gemeente waar hij opgroeide. De jongens beginnen aan de opdrachten. Matteo (14) raakt meteen de lat tijdens de eerste oefening. Op de middenstip wacht Stijn Dejaegere met dozen vol snoep. Broer Brecht neemt een proevertje. "Ik heb morgen een match met Gent. Wat suikers kunnen dus geen kwaad."

Nauwe band

Weinig collega's zullen hem dit nadoen, maar Brecht en zijn familie hebben dan ook een wel erg bijzondere band met de club. "Na de fusie van SVD Handzame en VV Kortemark werden de wedstrijden eerst afwisselend in Handzame en Kortemark gespeeld, maar na verloop van tijd werd er alleen nog in Kortemark gespeeld, waardoor het Amersveldestadion in Handzame spijtig genoeg leeg kwam te staan. Dus beslisten we om hier in 2013 een nieuwe club uit de grond te stampen. Mijn vader Frans is voorzitter, ik werd jeugdtrainer en mijn oom Hans is penningmeester, al hadden we ook het geluk om veel andere enthousiaste mensen aan boord te krijgen. Ik ben gestart met een ploegje van zestien duiveltjes. Vandaag zitten we aan 170 spelertjes en dat aantal blijft groeien. Dat de club op amper zes jaar tijd zo'n succesverhaal werd, is waarschijnlijk deels te danken aan mijn bekendheid, maar we hebben ook een heel sterk bestuur en veel goeie trainers in huis."

'De kleinen'

Jongere broer Stijn - Brecht noem hem consequent 'de kleinen', ook al is hij zelf iets kleiner dan z'n broer - kwam er drie jaar geleden bij, niet toevallig in de periode wanneer Brecht met KAA Gent in de Champions League zat. "Nu ben ik de trainer en Brecht springt zowat om de twee weken bij, of hij neemt over als ik niet kan." Stijn speelde zijn hele jeugd bij Handzame, maar sinds september is zijn carrière als actief voetballer voorbij. "Tijdens de match tegen Diksmuide in september ben ik door de knie gegaan. De meniscus", zucht hij. "Dokters hebben me afgeraden om nog te spelen. In die zin ben ik blij dat ik hier samen met mijn broer training kan geven. Ik heb intussen al heel veel geleerd van hem."

Met de voeten rammelen

Al drie jaar zijn de twee aan de slag met dezelfde ploeg. "Toen ik drie jaar geleden voor het eerst voor hun neus stond, durfden die jongens hun mond niet open doen van ontzag. Ze wilden zich keihard bewijzen, maar gaandeweg is die druk gelukkig verdwenen. Hier in Handzame ben ik intussen gewoon 'een van de jaegertjes van de zwijneboer', net als mijn broers. Zo hoort het ook, want voetbal moet ook leuk blijven voor iedereen." Brecht, die trouwens een regentaatsdiploma lichamelijke opvoeding op zak heeft, moet wel degelijk een paar keer gezag uitoefenen tijdens de training. Een jongen die niet oplet tijdens de instructies krijgt onmiddellijk een uitbrander. "Het zijn toffe gasten en er zitten een paar echt goeie voetballerkes tussen, maar 15-jarigen zouden al eens met je voeten rammelen. Nochtans weten ze goed genoeg dat zoiets niet werkt bij mij." De band tussen het trainersduo en de ploeg zit in elk geval goed. "Ruzie maken we nooit. Alleen tijdens Fortnite (populair videospel, red.) kan het er wel eens heftig aan toe gaan", zegt Stijn. "We spelen regelmatig een partijtje Fortnite met de gastjes na de training", legt Brecht uit. "Ze waren daar zodanig vaak over bezig dat Stijn en ik beslisten om eens mee te spelen. Al snel zaten we samen met de gastjes in een groepje en begonnen we overwinningen te boeken. Sommige jongens doen zelfs een grappig Fortnite-overwinningsdansje op het veld nadat ze gescoord hebben. Al zie ik mezelf dat bij Gent toch niet direct doen."