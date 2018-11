Politie sust: nog geen weet van nieuwe dieventruc met chips 10 november 2018

Op sociale media in Kortemark en Diksmuide delen bewoners momenteel een waarschuwingsbericht voor een nieuwe truc die criminelen zouden toepassen. Het zou gaan om criminelen die op openbare plaatsen zoals supermarkten of tankstations of elders gratis sleutelhangertjes of hangertjes uitdelen. Vaak 'voor het goede doel'. In deze hangertjes zit volgens de waarschuwing een minuscule chip die de positie aangeeft van de eigenaar. Wie de hanger aanvaardt en die meeneemt, geeft zo de kans aan de criminelen om te achterhalen wanneer hij zijn huis verlaten heeft. Criminelen kunnen het slachtoffer volgen en inbreken wanneer de kust veilig is. Het zou vooral een nieuwe truc zijn die bij Roemeense inbrekers populair is. In de waarschuwing meldt men dat de politie op de hoogte is en al slachtoffers kent. Politiezone Polder ontkent dat. "Bij ons zijn er nog geen dergelijke meldingen geweest", zegt korpschef Johan Geeraert. "Paniek lijkt me op dit moment niet nodig. Het zou kunnen om een indianenverhaal gaan. Maar sowieso is het geen goed idee om dingen aan te nemen van wildvreemden en is voorzichtigheid altijd geboden, zeker in deze inbraakgevoelige maanden."





Vorig weekend werd op zondag liefst zes keer ingebroken in één dag in dezelfde buurt. (JHM)