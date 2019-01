Politie en Dierenwelzijn doen inval in huis waar 60 (!) teckels gekweekt worden Jelle Houwen

21 januari 2019

14u40 0 Kortemark In een huis in Kortemark werden eind vorige week maar liefst 60 teckels gevonden die in eenzelfde woning werden grootgebracht. De dieren bleken niet verwaarloosd te zijn maar de kweek gebeurde niet in de juiste omstandigheden.

Het was na enkele meldingen van geluids- en milieuoverlast dat er eind vorige week tot een inval werd overgegaan. Dat gebeurde door de politiezone Polder in samenwerking met de Vlaamse Inspectiedienst voor Dierenwelzijn. Eenmaal binnen in het huis schrokken de inspecteurs zich een hoedje. Er werden zomaar eventjes een zestigtal hondjes aangetroffen van het ras teckel. De dieren bleken gehuisvest te zijn in kleine kooitjes. Na een grondige inspectie stond vast dat de hondjes wel in een goeie gezondheid verkeren. De eigenaar houdt er een kweekprogramma op na maar die gebeurt niet in de beste omstandigheden. Daarom werd voorlopig nog geen enkele hondje in beslag genomen. Wel krijgt de eigenaar een week de tijd om dringend een oplossing te zoeken voor het huisvestingsprobleem. Het grote overtal aan honden moet opgelost worden. Zo niet, dreigen alsnog sancties. Voorlopig stelde de politie wel al de nodige PV’s op.