Platina voor Maurits en Jeanette 20 april 2018

Maurits Dick (92) en Jeanette Forty (89) hebben met hun familie een platina huwelijksfeest gevierd in De Molenwal in Alveringem. Maurits werd geboren in Vladslo, Jeanette is afkomstig uit Keiem. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Klerken, stapten in het huwelijksbootje en namen hun intrek in de boerderij van Maurits' ouders. Maurits liet na enkele jaren de boerderij over aan zijn buur en ging bij Clayson in Zedelgem werken. Met zijn gezin verhuisde hij ondertussen naar de Stadenstraat in Kortemark. Het koppel kreeg zes kinderen: Mariette, Suzanne, Maria (intussen overleden), Linda, Kathleen en enige zoon Marnix.