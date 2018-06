Peperduur fietspad schilfert nu al af... En niemand weet waarom 12 juni 2018

02u37 0 Kortemark Het fietspad van 1,3 miljoen euro in de Koekelarestraat, tussen Koekelare en Edewalle, ligt er amper een half jaar, maar vertoont nu al tekenen van slijtage.

Vooral op het grondgebied van Koekelare blijkt de bovenlaag op veel plaatsen af te schilferen. "Bij de oplevering half maart merkten we al dat er iets niet in orde was", zegt Kortemarks schepen van Openbare Werken Johan Braem (Open Vld) "Intussen zijn er boringen gebeurd en werden er stalen van het beton geanalyseerd, maar een oorzaak werd nog niet gevonden." Zijn Koekelaarse collega Marc Devrome (Onafhankelijk) bevestigt. "Het is een mysterie. We hopen in elk geval dat er bij de herstelling geen half werk geleverd wordt, maar het is aan de provincie om de knopen uiteindelijk door te hakken." De opdrachtgever van de werken was de provincie, die via het Fietsfonds nagenoeg alle kosten droeg. Koekelare telde 99.000 euro neer, Kortemark 59.000 euro. Voor de fietsers zelf valt de hinder overigens wel mee. Geert Taverne en Lieven Claeys rijden er dagelijks over van en naar hun werk. "Vroeger was het hier zo'n beetje een crossparcours, vol putten en bulten. Dat beetje schade is daar niets bij vergeleken", zegt Geert. "De hele boel heraanleggen, zou zonde zijn", vult Lieven aan. "Het geld en de tijd kunnen beter gespendeerd worden aan andere fietspaden. " (SVR)