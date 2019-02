Parket bevestigt: geen technisch defect aan auto bij dodelijke crash JHM

13 februari 2019

17u16 0 Kortemark Het parket heeft bevestigd dat het technisch onderzoek op de Audi waarmee maandag een dodelijk ongeval gebeurde in de Roeselarestraat in Zarren niets heeft opgeleverd.

De auto was dus technisch in orde. Daarmee is de piste die de familie zelf al opperde, dat slachtoffer Kathleen Beernaert wellicht oververmoeid was en in slaap viel, de enige overgebleven piste. Het onderzoek is daarmee afgerond. Kathleen Beernaert (49), die in Zarren bekend is van haar kapsalon in dezelfde straat als het ongeval, raakte rond 16 uur van de weg af ter hoogte van garage Bossu. Ze week van haar rijbaan af en kwam aan de overkant van de weg tegen een geparkeerde auto-oplegger terecht. De vrouw maakte geen schijn van kans. Ze laat echtgenoot Rik na waarmee ze 28 jaar getrouwd was, twee volwassen dochters Anouschka en Marouschka, en een zoontje Xander.