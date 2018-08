Overwegen gesloten wegens dubbele koperdiefstal 28 augustus 2018

Het treinverkeer tussen Deinze en De Panne was zondag tweemaal licht verstoord vanwege kabeldiefstallen in Handzame en Torhout.





Op het spoor tussen Kortemark en Handzame hadden dieven zo'n 20 meter koperkabels gestolen. Het treinverkeer ondervond zondag weinig hinder van de diefstal. Nadat er een technisch alarm was afgegaan, gingen werknemers van Infrabel rond 3 uur ter plaatse. Het euvel kon niet meteen verholpen worden, maar de treinen mochten met een lichte vertraging verder blijven rijden. Voor het wegverkeer was er veel meer hinder. Door het technisch alarm was de overweg in Handzame afgesloten tot in de loop van de middag. Ook op zondag was er een koperdiefstal op hetzelfde traject, maar dan in Torhout, enkele kilometers verderop. Daar werd zo'n 80 meter koper gestolen en bleven meerdere overwegen gesloten.





De laatste tijd worden er weer vaker koperdiefstallen op het spoor vastgesteld. Een gevaarlijke onderneming voor dieven, en bovendien een klusje dat eigenlijk weinig lucratief is. De hoeveelheid koper die gestolen kan worden, is vaak klein. Toch ligt het aantal koperdiefstallen op het spoor voor dit jaar al een stuk hoger dan voor heel 2017. Er zijn intussen al bijna 70 meldingen dit jaar. Wat de incidenten van zondag betreft, loopt er een onderzoek naar de daders. (JHM)