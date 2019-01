Oven in brand bij steenbakkerij Desimpel Jelle Houwen

21 januari 2019

07u18 0 Kortemark In een van de werkplaatsen van steenbakkerij Wienerberger, het vroegere Desimpel, langs de Hoogledestraat in Kortemark is vrijdagavond brand ontstaan.

Rond 23 uur ontstond een lek boven een van de ovens waardoor die in brand schoot. Op dat moment waren zes arbeiders aanwezig maar zij konden allen tijdig de ruimte verlaten. Geen van hen raakte gewond. De brandweer van Kortemark had de kleine brand snel onder controle. De schade beperkte zich tot de oven zelf. Het is niet de eerste brand bij Wienerberger. In juni brandde er nog een machine uit in de loods wat wel gepaard ging met meer schade. Toen ontstonden enkele gaten in het dak van de loods door de brand.