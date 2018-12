Opvoedster (21) durft papa niet bellen na aanrijding en pleegt dan maar vluchtmisdrijf JHM

10 december 2018

14u23 0 Kortemark Een 21-jarige opvoedster uit Ichtegem heeft de politierechter in Veurne tekst en uitleg moeten geven over een vluchtmisdrijf deze zomer.

J. was samen met een vriendin in de auto van haar papa naar een feestje in Kortemark gereden. Toen het gezelschap ’s nachts terug naar huis wilde, reed J. bij het manoeuvreren uit een parkeerplaats een andere wagen aan. Daarna reed ze weg. Een getuige had alles gezien. “Ik was bang van de reactie van mijn papa”, zei ze tegen de politierechter. “Het was zijn auto en ik dacht dat hij erg kwaad zou zijn.” Maar het was haar vader die ’s ochtends de schade aan zijn wagen zag en de politie inlichtte. “Misschien moet ik u een assertiviteitscursus geven in plaats van een verkeerscursus?” sprak de politierechter. “Als opvoedster zou je dat toch moeten weten, en waarom zou je nu bang moeten zijn voor je papa?”

De vader was ook in de rechtbank aanwezig om zijn dochter te steunen. J. kreeg een verkeerscursus opgelegd en moet een geldboete van 208 euro betalen.