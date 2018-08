Open Vld reageert op aantijgingen Rita Tyvaert met eigen boekje 18 augustus 2018

02u44 0 Kortemark In alle brievenbussen van Groot-Kortemark stak gisteren een boekje van de lokale Open Vld. Daarin reageert de partij op de aantijgingen van Rita Tyvaert (Eerlijk&Bezorgd), die de burgemeester en andere Open Vld-mandatarissen eerder in een boekje beschuldigde van vriendjespolitiek en zakkenvullerij.

"Dergelijke nonsens en onwaarheden over de gemeentelijke politiek konden we niet zomaar laten passeren. De waarheid heeft ook recht om gehoord te worden", aldus burgemeester Toon Vancoillie, die eerder dit jaar ook een rechtszaak tegen Tyvaert aanspande wegens laster en eerroof. "Dit boekje is ons politiek antwoord. Punt voor punt weerleggen we de onzin van Rita Tyvaert. Inhoudelijk, gestaafd met documenten en cijfers, zodat de Kortemarkenaren correct en volledig geïnformeerd zijn en op 14 oktober de juiste keuze kunnen maken."





Bedroevend

Het boekje, met als boventitel 'Is Rita Tyvaert wel zo eerlijk en bezorgd?', telt 32 bladzijden. Er wordt voortdurend geciteerd uit het boekje van Tyvaert. De toon is hard. "Erg aangenaam om te schrijven was het niet", gaat Vancoillie verder. "Maar nu hebben de mensen twee boekjes die ze naast elkaar kunnen leggen. Aan hen om uit te maken welk van de twee fictie is. Voor ons is dit bedroevende verhaal hiermee afgesloten. Nu zullen we ons concentreren op onze eigenlijke campagne."





Rita Tyvaert is niet onder de indruk van de tegenzet van burgemeester Toon Vancoillie. "Heel flauw dat we hier dertien maanden op hebben moeten wachten. In alle drie mijn boekjes staat de waarheid. De cijfers die Vancoillie aanhaalt, heb ik ook, maar hij gebruikt ze selectief zodat ze in zijn kraam passen. Wat betreft het vonnis rond de laster en eerroof wil ik graag nog even benadrukken dat de rechtbank zich niet uitgesproken heeft over de inhoud van mijn boekje. Ik blijf hopen dat er eens een écht objectief onderzoek komt. Vancoillie hoopte misschien dat ik de strijdbijl begraaf, maar dat doe ik niet." (SVR)