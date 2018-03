Op zoek naar paaseieren met Gezinsbond 27 maart 2018

Op paaszaterdag 31 maart hebben de paasklokken weer eitjes verstopt voor alle kinderen tot en met het vierde leerjaar. Kinderen mogen samen met al hun vriendjes komen zoeken vanaf 14 uur in de omgeving van de sportzaal van basisschool De Kreke in de Torhoutstraat. De Gezinsbond benadrukt dat kinderen het best hun mandjes niet vergeten. Na de zoektocht krijgen alle kinderen nog een drankje en een verrassing in ruil voor een ingekleurde tekening. Inschrijven voor de paaseierenraap kan bij Kürt Delbarge op het nummer 051/65.87.02 of via gezinsbondkortemark@gmail.com.





(SVR)