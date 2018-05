Ondernemerskoppel koopt Aviflora met plannen voor nieuw familiepark 18 mei 2018

02u47 0 Kortemark Stefanie Labis (30) en Emmanuel Desimpel (42) uit Kortemark hebben het in 2015 failliet verklaarde familiepark Aviflora in Ingelmunster gekocht. Het ondernemerskoppel wil er binnen de twee jaar met een modern, kleinschalig familiepark van start gaan.

Aviflora sloot in april 2015 noodgedwongen de deuren. Daarmee kwam een eind aan 59 jaar kinderplezier in Ingelmunster. Een eerste zitdag in april leverde een bod van slechts 4.000 euro op. De tweede zitdag gisteren in café 't Elfde Gebod in Izegem was een groter succes. Alle vijf de loten brachten samen 269.000 euro op. Daar komen straks ook nog de saneringskosten van 188.362 euro bij. Het koppel uit Kortemark bood met succes op loten 1 en 4, goed voor 1,95 hectare recreatiegebied. Ze telden daarvoor 160.000 euro neer. "We willen er van start gaan met een kleinschalig en modern familiepark dat zich richt op kinderen tot 8 jaar. Misschien in combinatie met een kinderdagverblijf. We gaan voor speeltoestellen en virtual reality-spelletjes. De concrete uitwerking volgt later, maar we hopen het park aan een stripfiguur te linken. Bedoeling zou zijn om er ook een brasserie en feestzaal aan te koppelen."





Het echtpaar runde eerder al negen horecazaken, waaronder Mezzo Mezzo, Foodies en Food Avenue in winkelcentrum K in Kortrijk en indoorspeelplein Mini World in Roeselare. "We hebben al die zaken verkocht om ons op dit project te richten", klinkt het bij Stefanie. "De naam Aviflora verdwijnt wel. Op die manier maken we bewust een breuk met het verleden." (VDI)