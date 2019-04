Onder invloed van amfetamines achter stuur JHM

09 april 2019

15u15 0

Agenten van de politiezone Polder hebben in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 2.40 uur een automobilist staande gehouden in de Handzamestraat in Kortemark. De 31-jarige man uit het Ieperse testte bij een speekseltest positief op amfetamines. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij zal zich later bij de politierechter moet verantwoorden.