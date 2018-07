nv Verduyn investeert 17,3 miljoen euro in nieuwe fabriekshal 16 juli 2018

02u24 0

Groentenbedrijf Verduyn NV plant de komende jaren voor 17,3 miljoen euro aan investeringen. Het familiebedrijf, dat gespecialiseerd in de verwerking van wortels, gaat een volledig uitgeruste nieuwe fabriekshal bouwen en wil zo inzetten op een verder doorgedreven automatisatie en digitalisering van het productieproces. Nationaal Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten ging gisteren op bezoek in de fabriek in de Galgestraat in het kader van haar 'Ronde van Vlaanderen'. Twee weken geleden nog kende de Vlaamse regering een strategische transformatiesubsidie toe aan het bedrijf voor een bedrag van 1 miljoen euro. De nieuwe fabriekshal zou op termijn tien extra arbeidsplaatsen moeten opleveren. Nu werken er 45 mensen bij Verduyn, naast een dertigtal losse seizoensmedewerkers. De bouw van de nieuwe hal start na het bouwverlof. (SVR)