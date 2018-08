Nu ook in eerste jaar muziek én woord 30 augustus 2018

02u34 0

Het stof kan terug van de piano, gitaar of klarinet, want de vakantie zit er bijna op. In Kortemark starten komend weekend de inschrijvingen bij de academie. "Nieuw is dat de kinderen al vanaf het eerste leerjaar zowel muziek als woord krijgen", zegt filiaalverantwoordelijke Luc Verlinde. "Vanaf het derde leerjaar beginnen de lessen notenleer en instrument. Alle leerlingen kunnen al vanaf het eerste jaar starten met een instrument. Wie meer een toekomst ziet bij het toneel, kan kiezen voor woordatelier en later spel- of verteltheater." (SVR)