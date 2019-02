Nog geen plannen tijdens de krokusvakantie? Bko en dienst vrije tijd pakken uit met dagprogramma’s Timmy Van Assche

18 februari 2019

19u39 0 Kortemark Tijdens de krokusvakantie staan er weer tal van activiteiten gepland. De buitenschoolse kinderopvang en dienst vrije tijd bieden een volledig dagprogramma aan voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart, telkens van 9 tot 16 uur, staan er verschillende activiteiten gepland. Er is ook vooropvang vanaf 6.30 uur en naopvang tot 18.30 uur. “Qua leeftijd kiezen we voor twee groepen, namelijk 8-en 9- jarigen enerzijds en 10- tot 12-jarigen anderzijds. Afhankelijk van de leeftijd wordt de dag verschillende ingedeeld”, laten de organisatoren weten. ‘s Voormiddags zijn er sportinitiaties en gedurende de namiddag artistieke workshops. Voor de voor- en naopvang wordt samengewerkt met de bko van Kortemark volgens het standaardtarief van 0,85 euro per gestart half uur. De activiteiten zullen plaatsvinden in zaal De Beuk en sporthal De Kouter. Info en inschrijven kan via https://webshop.kortemark.be of 051/56.61.08. Je betaalt 10 euro voor een volledige dag