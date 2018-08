Nieuwe speelplaats getest en goedgekeurd 30 augustus 2018

02u37 0

De vernieuwde speelplaats van basisschool De Tweesprong in Edewalle werd gisteren ingehuldigd én uitgeprobeerd. "De oude tegels en de versleten ondergrond zijn vernieuwd en er is een afdak bijgekomen", legt directeur Jeroen Tolpe uit. "Er is bovendien een flinke strook groen aangeplant en ook het oudercomité heeft zijn steentje bijgedragen met een aantal mooie speeltoestellen. Alles samen gaat het om een investering van 85.000 euro, waarvan 60 procent gesubsidieerd. De uitvoering was overigens niet evident aangezien de speelplaats volledig ingesloten is door bebouwing." Klasgenootjes Maya, Matteo, Lander en Jarne, die straks in het vierde leerjaar zitten, zijn in elk geval tevreden. "Vroeger hadden we oude, scheve tegels. En niks van groen, tenzij je het onkruid tussen de tegels mee telt", vertelt Maya. "Het verschil is gigantisch." (SVR)