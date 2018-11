Nieuwe schepenen kennen hun taken 09 november 2018

De bevoegdheden van het nieuwe oranjeblauwe college van burgemeester en schepenen in Kortemark zijn verdeeld.





Zoals eerder aangekondigd wordt Karolien Damman (CD&V) de nieuwe burgemeester. Zij neemt Financiën, Personeel, Veiligheid, Communicatie, ICT, Landbouw en Kunstonderwijs voor haar rekening. Eerste schepen wordt Stefaan Vercooren (Open Vld). Hij blijft op bekend terrein met Onderwijs, Sport, Patrimonium, Groenonderhoud en Begraafplaatsen. Rik Waeyaert (CD&V) neemt met Cultuur, Erfgoed, Toerisme en Ontwikkelingssamenwerking de zogenaamde 'zachte' bevoegdheden onder z'n vleugels. Huidig burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) wordt schepen voor Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Omgeving en Rechtsgeschillen.





Lynn Vermote (Open Vld), die in tegenstelling tot haar collega's straks voor het eerst schepen wordt, staat in voor Jeugd, Mobiliteit, Burgerzaken, Milieu en Dierenwelzijn.





Huidig OCMW-voorzitter Christine Logghe (CD&V) blijft het sociale aspect opvolgen als schepen van Sociale Zaken, Gezin, Kinderopvang, Ondernemen, Gelijke Kansen en Senioren. Respectievelijk Ronny Vierstraete (Open Vld) en Koen Decleir (CD&V) worden elk drie jaar voorzitter van de gemeenteraad. (SVR)