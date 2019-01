Nieuwe gemeenteraad officieel geïnstalleerd Timmy Van Assche

14 januari 2019

22u43 0 Kortemark Tijdens een rustige installatiezitting hebben alle 23 gemeenteraadsleden de eed afgelegd. De nieuwe legislatuur kan nu officieel van start gaan.

Alle 23 raadsleden van CD&V, Open Vld, Content, Eerlijk & Bezorgd en N-VA hebben de eed afgelegd. Voor de eerste keer gebeurde dat niet in het gemeentehuis, maar wel in zaal De Beuk. De opkomst was groot, maar gelukkig was er voor elke toeschouwer een zitje. Bij Open Vld deden Johan Braem en diens opvolger Marnik Vanbecelaere afstand van hun mandaat, waardoor Dries Uyttenhove zal zetelen. Verder zijn ook Veerle Vanslembrouck (N-VA), Steven Provoost (Eerlijk & Bezorgd), Stijn De Neve (Open Vld), Carine Volckaert (Open Vld), Birger Debacker (CD&V), Laurens Vandewalle (Open Vld) en Paul Kimpe (CD&V) nieuwkomers. Ronny Vierstraete (Open Vld) is de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter, hij wordt binnen drie jaar vervangen door Koen Decleir (CD&V). Tim Deweerdt (Content), Paul Kime, Laurens Vandewalle en Jan Stoens (Open Vld) zetelen ook in de politieraad. Burgemeester Karolien Damman (CD&V) sloot de zitting af. “Als politici moeten we onze verkiezingsmodus uitschakelen en samen besturen, als coalitie- of oppositiepartij. Laat ons aan constructieve politiek doen, met respect en inhoud. Iedereen in de Kortemarkse gemeenteraad moet het beste voorhebben voor de inwoners.” De oppositiepartijen bleven stil.